Глава Саратова Михаил Исаев сообщил, что уходит на самоизоляцию из-за положительного анализа на covid-19 у его близкого родственника.
— Вынужден сообщить, что и мою семью, к сожалению, коснулся коронавирус. Один из близких родственников получил положительный тест.
Как сознательный гражданин, имевший контакт с заболевшим человеком, я обязан уйти на самоизоляцию, так как не могу подвергать риску людей, находящихся рядом.
Сразу оговорюсь, что в настоящее время не имею никаких признаков болезни и чувствую себя хорошо.
Планирую продолжать работать из дома, благо современные средства связи позволяют это делать.
Берегите себя и своих близких! — сообщил градоначальник на своей странице в социально сети.