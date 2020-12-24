Глава Саратова Михаил Исаев сообщил, что уходит на самоизоляцию из-за положительного анализа на covid-19 у его близкого родственника.

— Вынужден сообщить, что и мою семью, к сожалению, коснулся коронавирус. Один из близких родственников получил положительный тест.

Как сознательный гражданин, имевший контакт с заболевшим человеком, я обязан уйти на самоизоляцию, так как не могу подвергать риску людей, находящихся рядом.

Сразу оговорюсь, что в настоящее время не имею никаких признаков болезни и чувствую себя хорошо.

Планирую продолжать работать из дома, благо современные средства связи позволяют это делать.

Берегите себя и своих близких! — сообщил градоначальник на своей странице в социально сети.