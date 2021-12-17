В настоящий момент колодец закрыт люком.

В связи с падением ребёнка в колодец в Солнечном-2 главой Саратова Михаилом Исаевым поручено усилить мониторинг опасных объектов.

Руководству районной администрации объявлен выговор. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба мэрии Саратова.

«В этот раз трагедии удалось избежать. Будут проведены проверочные мероприятия, установлена вина всех ответственных лиц, но уже сейчас очевидно, что районная администрация недостаточно следит за своей территорией. В этой связи руководству объявлен выговор», — заявил Михаил Исаев.

В настоящее время крышка люка приведена в соответствие нормативам, — уточнили в городской администрации