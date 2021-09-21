После критики от председателя ГД Вячеслава Володина глава администрации Саратова Михаил Исаев заявил, что тоже обеспокоен функционалом здания кинотеатра «Пионер». При этом глава города заявил, что открытие на площадях кинотеатра сетевого магазина не было согласовано с мэрией.

— Когда из места просмотра кино он был превращен в творческое пространство, где проходили культурные мероприятия, это, пожалуй, было логично, так как социальное и просветительское назначение было сохранено.

Постепенно коммерческие площади в здании стали увеличиваться, а собственники меняться. Один из последних предпринимателей Мартирос Казаросян, купивший почти 500 кв.м. помещения, решил открыть там сетевой магазин «Магнит».

Странно, что общественник, входивший в областную Общественную палата, которая как правило отстаивает интересы граждан, принимает такое непопулярное решение, которое не было согласовано с городом, — заявил Исаев в своем инстаграм.

Глава администрации Саратова заметил, что «абсолютно прав Вячеслав Володин», и заезд большегрузной техники для доставки товаров по пешеходной зоне и новой плитке недопустим, равно как и превращение кинотеатра в торговый дом.

Исаев пообещал «ряд мер для разрешения данного вопроса».