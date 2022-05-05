На улице Рахова продолжаются работы по благоустройству. Об этом напомнил мэр Саратова Михаил Исаев. Как заявлял мэр ранее, бульвар по этой улице будет продлен еще на 3 квартала.

Данный проект реализуется по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина.

-Лично контролирую реконструкцию. Во время объезда по городу посетил объект. На бульваре уже вырисовывается будущий рельеф пешеходной зоны, которая концептуально повторяет предыдущие кварталы. На сегодняшний день идет подготовка основания под велодорожку, параллельно осуществляется укладка нижнего слоя асфальтового покрытия, а также обустройство автополива и уличного освещения, — написал Исаев.