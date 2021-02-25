Глава Саратова Михаил Исаев посетил водопроводный комплекс-3 ООО «КВС», на котором сегодня ночью произошла крупная коммунальная авария. Об этом сообщает пресс-служба мэра.

— Посетил водопроводный комплекс-3 ООО «КВС», авария на котором стала причиной того, что тысячи саратовцев остались без водоснабжения и отопления. Визуально, причиной произошедшего стало перемерзание оборудования. Сейчас комплекс работает в штатном режиме. Идет наполнение насосной станции «Вольская», куда направляюсь в данный момент.

Действиям коммунальных служб дадут оценку надзорные органы, виновные должны понести ответственность, — написал мэр в социальных сетях.

Напомним, сегодня новью из-за коммунальной аварии без воды и тепла остались почти полмиллиона жителей Саратова. Водо и теплоснабжение планируется восстановить к полуночи.

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1 КОММЕНТАРИЙ

  1. Очень смешно рассказывают, как задвижку на 1000мм меняют сутки. Чиновники то ли не хотят, то ли не могут выполнять свои функции по контролю за подчинёнными службами.

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