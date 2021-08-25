Мэр Саратова Михаил Исаев проверил ход работ по благоустройству городской набережной. Об этом он написал на твоей странице в инстаграме.

По словам главы города, на старой набережной идет укладка плитки, устранены провалы на новой набережной, а возле нового пляжа продолжается монтаж малых архитектурных форм.

В сквере Петра Первого продолжается планировка. Закуплен необходимые элементы детских площадок и оборудование для общественных туалетов.

Продолжается постройка ступеней на Бабушкином взвозе, они будут отделаны природным камнем — туфом и златолитом. Глава города поручил пересмотреть градус уклона пандуса.