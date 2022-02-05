Сегодня, 5 февраля, глава Саратова Михаил Исаев выступил с заявлением.

—Широкий резонанс в городе вызвало решение Арбитражного суда Саратовской области о восстановлении права постоянного пользования за государственным музеем Константина Федина соседнего земельного участка и сносе незаконного строения на нем. Как градоначальник, считаю необходимым высказать свою позицию по данному делу.

Во-первых, хочу напомнить, что в 2009-2010 годах раздел земельного участка произошел по инициативе директора музея, которая, написав соответствующее заявление, проработала в должности всего 1 день, а предыдущий руководитель выступал категорически против этой затеи. Очевидно, что новоназначенного директора либо умышленно ввели в заблуждение, либо она действовала в чьих-то интересах.

Во-вторых, строительство объекта торговли и общественного питания на землях, предназначенных для размещения музея, изначально было невозможно, как и раздел земельного участка в этих интересах. Видимо поэтому, в 2013 году предприниматели, получив в аренду земельный участок, обратились за разрешением на строительство арт-галереи, якобы в помощь музею. В последующем, вид разрешенного использования участка был изменен на офисные здания коммерческого назначения. На лицо – незаконные действия со стороны всех участков процесса, вину которых также установил суд.

Что касается самого решения Фемиды, то моё мнение таково: закон суров, но это – закон. Уверен, что суд обстоятельно изучил все материалы дела и вынес единственно правильное решение. Данный эпизод – это не прецедент. В Саратове ранее уже имелись факты выявления незаконно построенных кафе и ресторанов. Все помнят, как демонтировали «Буратино» на набережной, шашлычную за пос. Юбилейный, незаконные ларьки по всему городу. Почему в этом случае, по мнению некоторых, должна быть какая-то исключительность и избирательность?! Не бывать такому. Как мэр Саратова считаю, что все процессы в городском округе должны идти по букве закона, — заявил Исаев.