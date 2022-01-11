Сегодня, 11 января, на заседании корсовета губернатор Саратовской области Валерий Радаев раскритиковал уборку города от снега.

Мэрия сообщает, что замечания также получили главы районных администраций и руководители коммунальных предприятий.

В связи с некачественной уборкой тротуаров от снега и наледи и несвоевременной очисткой крыш многоквартирных домов, административных зданий глава Саратова Михаил Исаев привлек к дисциплинарной ответственности председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Александра Гусева и председателя комитета по ЖКХ Максима Сиденко.

Кроме того, мэр Саратова поставил на вид данную ситуацию главам районных администраций и директорам муниципальных бюджетных учреждений, занимающихся уборкой города.