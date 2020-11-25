Мэр Саратова Михаил Исаев рассказал о сокращении числа своих заместителей.

Он отметил, что в городе реализуется много крупных проектов, за это отвечают два человека, но справится может и один.

Поэтому предполагается, что теперь у главы города будет пять профильных заместителей и появится должность первого замглавы администрации Саратова. Его зона ответственности — структурные подразделения блоков городского хозяйства и строительства.

Депутаты Саратовской гордумы рассматривают это решение на сегодняшних комиссиях.

Напомним, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин говорил о сокращении чиновников госаппарата, а также в территориальных ведомствах. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев организовал комиссию, которая будет решать, кого оставить, а кого нет.

Соответствующие предложения ему должны представить до конца года.

Вчера, 24 ноября, стало известно, что заместитель Исаева по городскому хозяйству Максим Сиденко отправится руководить Заводским районом. На прошлой неделе кресло зама по строительству покинула Ирина Солошенко.