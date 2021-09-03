Мэр Саратова Михаил Исаев рассказал, что бульвар по улице Рахова будет продлен. Пост об этом появился в его аккаунте Instagram.

Глава города написал, что несколько лет назад в Саратове была произведена реконструкция улицы от Вавилова до 2-ой Садовой. В этом году благоустройство ждёт ещё несколько кварталов в сторону Московской.

—Сейчас идёт отбор подрядной организации, которой предстоит выполнить демонтаж имеющихся линейных конструкций, устроить тротуары, велодорожку и гравийную дорожку для выгула собак. Безусловно, необходимо провести работы по оздоровлению зелёных насаждений, это будет на особом контроле. Мы будем требовать от подрядчика самого бережного отношения к деревьям, всё что возможно сохранить — останется в зоне отдыха, — сказал Исаев.

Кроме того, предусмотрена установка малых архитектурных форм — скамеек, урн, велопарковок, площадок для занятия спортом и игровых детских зон. Также будет заменено уличное наружное освещение, устроен автополив, высажены новые кустарники и деревья.

— Хочу заверить всех сомневающихся — бульвар по улице Рахова станет еще комфортнее за счёт увеличения протяжённости благоустроенной зоны. Такое решение логично и своевременно, — добавил мэр.