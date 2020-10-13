Глава Саратова Михаил Исаев прокомментировал решение губернатора Саратовской области Валерия Радаева о назначении Романа Бусаргина на пост председателя правительства региона. Об этом он написал на своей странице в соцсети Instagram.

— Считаю, что должность главы правительства может занять в высшей степени достойный человек – Роман Бусаргин.

Несколько лет назад он трудился в администрации города, занимая ответственный пост. На своей должности Роман Бусаргин показал себя порядочным человеком, настоящим профессионалом, который вкладывал силы, энергию и личное время в работу на благо города и его жителей.

Несомненно, что на новом месте наш бывший коллега также покажет профессионализм и достойные результаты в экономической, социальной и инфраструктурной сферах.

От себя лично еще раз хочу добавить, что полностью поддерживаю принятое губернатором решение и считаю его правильным. В сегодняшней непростой обстановке нашему городу и области нужны целеустремленные, ответственные руководители, работающие на благо граждан и способные нести за это ответственность, — написал Михаил Исаев.

Напомним, сегодня стало известно о назначении Романа Бусаргина председателем правительства Саратовской области. Ранее Роман Бусаргин работал зампредом правительства Саратовской области. а до этого был у Михаила Исаева заместителем.