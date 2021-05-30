Глава Саратова Михаил Исаев вместе со своей дочерью Марией приняли участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия».

— Для Маши это был торжественный и волнительный момент, так как она впервые посетила счетный участок. Подробно рассказал ей и о самой процедуре, о её преимуществах, о представленных кандидатах в Государственную думу и Саратовскую городскую думу. Отдал свой голос за тех, кого знаю и доверяю!

На моем счетном участке наблюдалось много людей, это говорит о том, что интерес жителей к выбору кандидатов не угас. Именно саратовцы назовут имена тех, кто будет представлен осенью в бюллетенях от партии «Единая Россия», — написал Исаев на своей странице в социальной сети.