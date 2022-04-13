Глава Саратова Михаил Исаев объявил выговор председателю профильного комитета из-за плохого контроля за реконструкцией набережной Космонавтов.

В формулировке выговора значится, что работы проводились в 2021 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Отвественными за благоустройство набережной являлись председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Александр Гусев и его заместитель. Они и были раскритикованы мэром.

В настоящее время, как заявили в администрации Саратова, подрядчик работает над устранением недочетов.

Однако, если он не исправит допущенные недоработки, ответственных ждет увольнение.

Напомним, сразу же после ремонта набережная стала снова разрушаться: стала сыпаться новая плитка и пр. Об этом сообщали как горожане, так и издание «Новости Саратова».