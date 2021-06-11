Глава Саратова Михаил Исаев заявил о готовящихся в отношении него и его близких провокациях. Об этом он рассказал в социальных сетях.

— Из достоверных источников стало известно о готовящихся в отношении меня и моих близких провокациях в информационном поле. Это связано с тем, что муниципалитет занял жесткую и принципиальную позицию в вопросах возврата имущества в собственность города, а значит самих саратовцев. Заинтересантам также не нравится, что в областном центре идёт процесс активного искоренения хаотичной, бесконтрольной и, как правило, незаконной торговли.

Фамилии тех, кто застрял в 90-х и придерживается присущих тому времени принципов, известны. Мы не раз их называли публично, многие знают о том, кому они аффилированы или приходятся родственниками.

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Никакие провокации и попытки дискредитировать органы власти не повлияют на принятое решение — навести в областном центре порядок. Мы не позволим отнимать у саратовцев их законное имущество, лишать их возможности гулять по паркам и бульварам, жить в комфортном и благоустроенном городе, — написал он.