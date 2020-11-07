Глава Саратова Михаил Исаев выразил поддержку в адрес председателя правительства региона Романа Бусаргина о частичном переводе школ на дистанционное обучение. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Мэр отметил, что заболеваемость в областном центре не снижается и ежедневно составляет не менее половины от общего числа инфицированных. А разобщение школьников поможет сдержать распространение коронавируса среди них и во взрослой среде. Ведь один педагог контактирует с большим количеством ребят, а те могут передать вирус родственникам.

— Роспотребнадзор должен услышать наши доводы. Школы Саратова готовы оперативно перейти на частичное дистанционное обучение, — заключил мэр.

Напомним, ранее на брифинге в министерстве здравоохранения региона родителей настраивали на то, что в понедельник можно отправлять детей в школы.