Сегодня, 8 января, в администрации Саратова подвели итоги года. Об этом глава областного центра Михаил Исаев рассказал на своей странице в Инстаграм.

Исаев провел совещание с заместителями, на котором обсудили итоги проделанной работы в 2021 году.

-Акцентировал внимание на ошибках и недочетах, а также поставил задачи на текущий период. Один из показателей эффективности нашей деятельности — грамотное планирование и межведомственное взаимодействие, поэтому данным направлениям необходимо уделить особое внимание, — написал мэр.