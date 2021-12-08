Неблагоприятные погодные условия наблюдается в среду 8 декабря в областном центре.



Из-за перепада температур в Саратове местами туман. Кроме того, магистрали и тротуары покрыты изморосью, что осложняет и без того непростую дорожно-транспортную ситуацию в городе.

В связи с этим глава города Михаил Исаев поручил коммунальным службам усилить работу по обработке противоскользящими материалами дорог и пешеходных зон. При этом особое внимание должно быть уделено спускам, подъемам, путепроводам и пешедным переходам.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Уважаемые автолюбители и пешеходы, будьте внимательны и аккуратны при передвижении по городу!» — дополнительно обращаются в городской администрации к участникам дорожного движения.