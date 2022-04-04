Сегодня, 4 апреля, мэр Саратова Михаил Исаев совершает инспекционный объезд по городу.

В сквере Петра I ведутся подготовительные работы перед установкой памятника императору. Идет монтаж ступеней к будущему пьедесталу.

Уже на этой неделе ожидается поставка скульптуры из Жуковского, а в начале следующей — постамента из Выборга. Установить памятник муниципалитет планирует в середине апреля.

Главе районной администрации Владимиру Бьятенко поставлена задача оперативно благоустроить общественную территорию и с наступлением благоприятных погодных условий приступать к высадке зеленых насаждений.