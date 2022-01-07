Мэр Саратова проверил ход уборки областного центра от снега.

Михаил Исаев сообщил, что проехал ряд отдаленных от центра города поселков, а также несколько населенных пунктов в «Новом Саратове».

Глава областного центра оценил, как осуществляется уборка на данных территориях, пообщался с местными жителями. Об этом сообщает пресс-служба администрации Саратова.

«По итогам объезда поручил усилить мероприятия по очистке дорог, ведущих в частный сектор, и осуществлять вывоз снега не только с центральных улиц, но и заходить на внутрипоселковые и межквартальные улицы», — заявил Михаил Исаев.