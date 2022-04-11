Сегодня, 11 апреля, мэр Саратова Михаил Исаев провел оперативное совещание.

Входе оперативного совещания он озвучил ряд поручений.

-Работы по благоустройству областного центра необходимо усилить. На выходные снова готовится большой субботник в надежде, что погода в этот раз нас не подведет, — сказал он.

На прошлой неделе началась расстановка баков для раздельного сбора мусора. В соцсетях появились фото контейнеров, на которых вместо согласованных наклеек размещены распечатанные на принтере листовки низкого качества. Михаил Исаев потребовал их оперативно заменить.

По словам Исаева, прогноз погоды показывает, что в ближайшее время возможно будет принять решение о прекращении отопительного сезона. Он отметил, что необходимо оперативно издать постановление при наступлении нужной среднесуточной температуры воздуха.

В пятницу стартует рейтинговое голосование по отбору территорий для благоустройства в 2023 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Процедура будет аналогичной прошлогодней и продлится с 15 апреля по 30 мая. Все жители Саратова в возрасте от 14 лет смогут отдать свой голос за одну из 40 территорий. Призываю активно и широко информировать горожан о голосовании, используя все возможные площадки, привлекая волонтеров.

—На прошлой неделе произошло ЧП с маленьким ребенком, который угодил под колеса несанкционированного паровозика. Прошу правовой блок доложить о том, на каком этапе сейчас процесс принятия депутатами областной Думы административной ответственности за данную деятельность. Кроме того, главам районных администраций нужно усилить контроль за местами концентрации сезонных аттракционов, — отметил мэр.

Комитету по управлению имуществом города поручено опубликовать перечень земельных участков для многодетных семей.

Большинство ограничений, связанных с пандемий коронавируса, в регионе сняты. Мэр отметил, что необходимо вернуть очный прием граждан во всех структурных и территориальных подразделениях мэрии.