В ходе оперативного совещания главой Саратова Михаилом Исаевым был озвучен ряд поручений.

Мэр поручил проконтролировать исполнение ограничительных мероприятий из-за коронавируса, вести работы по благоустройству бульвара по улице Рахова в соответствии с графиком, а также ужесточить контроль за состоянием дорожного полотна.

Помимо этого, Исаев затронул вопрос проведения переписи населения и поручил усилить уборку города от осенней листвы.

Исаев подверг жесткой критике работу директора МАУК «Дирекция парков и скверов» Антона Похазникова, которое занимается обслуживанием пляжа на Новой Набережной, за безынициативность и отсутствие предложений по развитию и наполнению территории в следующем сезоне.