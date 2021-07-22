Глава Саратова Михаил Исаев лично проверил качество выполнения ремонтных работ на дорога, об этом он написал на своей странице в Instagram..

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на ряде улиц ведется замена дорожного плотна, бордюра и обустройство тротуаров. Мэр города Михаил Исаев лично проверил качество ремонта и призвал подрядчика ускорить выполнение работ.

— Лично проверил ремонт тротуаров и магистралей в вечернее время. Видно, что усилились ресурсами, но темпы можно ещё наращивать, — пишет глава города.

В ночь с 21 на 22 июля подрядчик завершил основные ремонтные работы на дороге по улице Высокая до улицы Плодородная. Отремонтировано 1,836 тысячи квадратных метров покрытия. Сегодня продолжаются работы по демонтажу и установке бордюра на улицах: Трофимовская, Кутякова, Строителей, улице Антонова, 4-ом Нагорном проезде, улице Пугачева, Мурманском проезде, Мичурина и 1-ом Магнитном проезде.

Работы по укладке нижнего слоя асфальта будет вестись на улицах 2-я Нагорная и 3-й Нагорный проезд. Также планируется работы по фрезерованию улицы Мелиораторов. Асфальтировка улицы Горького запланирована в ночь на пятницу.