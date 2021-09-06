Сегодня, 6 сентября, в ходе оперативного совещания мэр Саратова Михаил Исаев озвучил ряд требований.

В частности он обратил внимание на то, что необходимо снизить время ликвидации аварийных ситуаций на сетях ООО «КВС», особенно в селах. Глава города обратил внимание и на работу общественного транспорта, потребовал усилить там проверки.

Также он потребовал усилить контроль за реализацией нацпроектов на территории Саратова и поручил оперативно обустроить контейнерные площадки взамен перенесенных и принять меры по защите прав саратовцев, которые пострадали от несвоевременного проведения ремонта кровель многоэтажек.