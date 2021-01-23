Глава Саратова Михаил Исаев прокомментировал трагическое происшествие в Заводском районе, когда в результате падения с крыши глыбы льда погиб 11-летний мальчик.

— Трагический случай произошел в Заводском районе, в результате которого погиб 11-летний мальчик из-за схода ледяных масс с крыши многоквартирного дома, который обслуживает ООО «УК «Благоустройство».

Накануне резкого потепления и весь зимний период муниципалитет неоднократно предупреждал собственников зданий о необходимости очистки кровель и козырьков, а также о том, что за нарушение данного требования предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.

Виновные в данном происшествии должны быть наказаны по всей строгости закона. Уверен, что в ходе следственных мероприятий будет дана объективная оценка случившемуся, — заявил глава Саратова Михаил Исаев.

Напомним, трагедия произошла сегодня не улице Азина.