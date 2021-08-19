На заседании корсовета, 19 августа, мэр Саратова Валерий Радаев потребовал вакцинировать необходимое количество педагогов к началу учебного года.

По его мнению, в низком проценте вакцинации виноваты главврачи первичного звена. Глава региона подчеркнул, что есть заведения с высокими показателями по количесву привитых, а есть с низкими, и по его мнению это зависит от инициативности главного врача. Он дал указание министру здравоохранения по Саратовской области Олегу Костину провести с ними дополнительную встречу и обеспечить необходимый процент вакцинации к началу учебного года.

— Наступает сентябрь, необходимо обеспечить заданный процент вакцинированных, в том числе — среди педагогов. Руководству министерства образования нужно продолжать разъяснительную работу с учителями о необходимости защищать и собственное здоровье, и здоровье школьников. Наша общая задача — чтобы начало занятий не отразилось на росте заболеваемости, — заявил глава города.