Сегодня, 13 декабря, в центре Саратова рухнул аварийный дом на пересечении улиц Рахова и Большая Казачья. В связи с этим мэр Михаил Исаев потребовал внимательно разобраться в ЧП.

Напомним, при демонтаже нежилого дома рухнула стена и придавила машину с человеком внутри. 44-летний мужчина пострадал.

— У пострадавшего травмы средней тяжести. Его автомобиль разбит. Сейчас спасатели изучают завалы, чтобы убедиться в отсутствии других пострадавших. Подрядчик, ИП Жукова, обязан не только возместить все убытки пострадавшим, но и сделать выводы по поводу техники безопасности, — заявил Михаил Исаев.

Он выразил надежду, что других пострадавших под завалами не будет.