В Саратове 18 декабря выпали первые крупные осадки в этом зимнем сезоне.

Коммунальные службы, со слов главы областного центра Михаила Исаева, активно расчищают городские магистрали и тротуары. Особое внимание уделяется спускам, подъемам, путепроводам, подходам к остановкам общественного транспорта.

Ночью в работах по благоустройству было задействовано 160 единиц техники, сегодня днем – 167 спецмашин.

Очистка города продолжается, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Также глава Саратова посоветовал жителям оставлять адреса, на которые необходимо обратить внимание, в ЕДДС по номеру телефона: 659-659, и в комментариях под постом в его аккаунте Instagram.