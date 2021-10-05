Сегодня, 5 октября, глава администрации Октябрьского района Игорь Молчанов на прошедшем заседании по отоплению в Саратове возмутился поведению коммунальщиков.

Он отметил, что у «Т Плюс» большие проблемы с информированием населения. Граждане жалуются, что не могут выйти на связь с «Т Плюс». Горячие линии заняты, ответы некорректные. Информация по срокам постоянно меняется. Молчанов добавил, что «Т Плюс» обманывает людей.

В ответ на это глава Саратова Михаил Исаев призвал «Т Плюс» оперативно отчитываться о проделанной работе.

—Надо приглашать телевидение, информагентства и проводить ежедневные брифинги. Надо информировать людей оперативно, — сказал он.