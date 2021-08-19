Мер Саратова Михаил Исаев прокомментировал видео, на котором молодой парень едет на самокате по доске почета на Театральной площади.

— После ремонта сада Радищева эта рекреационная зона стала местом притяжения саратовцев. Люди серебряного возраста приходят сюда отдохнуть в тени, а молодежь – катнуть на скейте, самокате или роликах, овладеть новыми финтами и трюками. И это прекрасно, но есть одно «но» – не все посетители сада бережно относятся к элементам, находящимся на его территории, — пишет Михаил Исаев.

Также мэр города призвал правоохранительные органы усилить патрулирование общественной зоны и заявил, что юноша должен быть привлечен к ответственность, если его личность будет установлена.