Мер Саратова Михаил Исаев прокомментировал видео, на котором молодой парень едет на самокате по доске почета на Театральной площади. 

После ремонта сада Радищева эта рекреационная зона стала местом притяжения саратовцев. Люди серебряного возраста приходят сюда отдохнуть в тени, а молодежь – катнуть на скейте, самокате или роликах, овладеть новыми финтами и трюками. И это прекрасно, но есть одно «но» – не все посетители сада бережно относятся к элементам, находящимся на его территории, — пишет Михаил Исаев.

Также мэр города призвал правоохранительные органы усилить патрулирование общественной зоны и заявил, что юноша должен быть привлечен к ответственность, если его личность будет установлена.

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