Накануне, 30 декабря, глава областного центра Михаил Исаев на своей странице в социальной сети Инстаграм сообщил о том, что провел планерку на стадионе «Спартак».

-В настоящее время здесь идут работы по возведению фундамента будущего

здания с трибунами.

После справедливой критики спикера Госдумы Вячеслава Володина подрядной организацией ООО «Поволжьестройинвест» выработан комплекс мер для оперативного исправления ситуации.

Сейчас на площадку завозят бетон, при помощи генераторов поддерживают необходимую температуру материала.

Строительство здания, качество работ находятся в зоне ответственности комитета по строительству и инженерной защите и МКУ «Капитальной строительство». Спрос будет персональный.

Завтра, 31 декабря, на стадионе заработает каток, — написал глава города.