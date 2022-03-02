Ответственному за отлов собак, до передачи полномочий районным администрациям, председателю комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Александру Гусеву сделан выговор за участившиеся случаи нападения бродячих животных. Об этом сообщил мэр города Михаил Исаев.

— Подобные случаи недопустимы. Из-за халатности должностных лиц не должны страдать саратовцы, особенно юные жители, — отметил Исаев.

Напомним, накануне, 28 февраля, в Заводском районе от укусов пострадало еще три ребенка.

Так, на 9-летнего мальчика собака напала на улице Тульской, 49, 6-летняя девочка была укушена за ногу во время прогулки по 1-му Тульскому проезду, 6. Третий случай связан с 14-летней школьницей у дома на Южно-Зеленой, 7.