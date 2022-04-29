Сегодня, 29 апреля, совместно с прокурором города Максимом Енишевским и депутатским корпусом мэр Саратова Михаил Исаев провел выездное совещание по вопросу соблюдения порядка проведения земляных работ, в том числе на автомобильных дорогах.

-Посетили несколько проблемных адресов совместно с представителями ресурсоснабжающих организаций. Увиденным остались крайне недовольны, — отметил мэр.

Он отметил, что компании, не выполняющие свои обязательства, нужно привлекать к ответственности по всей строгости закона.

-Считаю, что наказывать за нарушения нужно не саму организацию, а конкретных должностных лиц, ответственных за происходящее. Отдельное внимание необходимо обратить на подрядчиков, которых нанимают ресурсоснабжающие компании. В ходе объезда нами было зафиксировано низкое качество их работ, — добавил мэр.