Михаил Исаев раскритиковал организацию работ по очистке дворов и кровель.

Глава города провел заседание оперативного штаба по уборке города. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Основные магистрали в городе и в сельских населённых пунктах приведены в порядок, необходимо сконцентрировать силы на уборке тротуаров и пешеходных переходов.

Раскритиковал организацию работ по очистке дворов и кровель. Кажется, не все руководители управляющих многоквартирными компаниями организаций пришли в себя после новогодних праздников. Поручил комитету по ЖКХ немедленно возобновить проверки УК, ТСЖ, ЖСК», — написал Михаил Исаев у себя с Инстаграм.

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