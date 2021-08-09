Сегодня, 9 августа состоялся брифинг, посвященный благоустройству города, на котором Михаил Исаев высказал свои соображения касательно развития в городе велосипедной инфраструктуры.

— Мы обсуждаем это с коллегами, есть идея сделать каркас парковок, который даст возможность оставлять машины в специальных местах. Параллельно надо ограничивать парковки на улицах. Тогда может появиться возможность сделать выделенные линии для велосипедистов, — отметил глава города.

Решение забрать пространство у автомобильных дорог в пользу велосипедных мэр считает спорным. По его словам, в этом вопросе необходимо найти гармонию, чтобы в одинаковой мере удовлетворить нужды пешеходов, велосипедистов и автомобилистов.

Как считает глава города, «велокаркас» можно сделать по крупным зеленым зонам города – улицы: Астраханская, Рахова, 50 лет Октября. Также он отметил, что его строительство обойдется недорого, но сумму строительства не назвал.