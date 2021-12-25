У памятника Олегу Табакову в Саратове вандалы в очередной раз сорвали фотографии артиста.

Напомним, на специальной памятной стене у памятника артисту в центре города размещены фото Табакова из самых известных его киноролей.

Однако после скандала, связанного с разоблачением артистки Елены Прокловой в возможном харрасменте со стороны Табакова, эти фотографии стали срываться неизвестными.

Михаил Исаев, мэр города, сделал заявление :

«Памятная композиция, посвященная народному артисту СССР, нашему земляку Олегу Табакову, о которой вышел пост в паблике сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина, в зоне ответственности муниципалитета. Акты вандализма в отношении данного объекта совершались неоднократно, каждый раз районная администрация проводит восстановительные работы.

Администрации Волжского района поручено усилить контроль за содержанием памятной композиции, установить видеонаблюдение и совместно с полицией осуществлять поиск тех, кто совершает противоправные действия.

Память и историю нельзя разрушать, ее необходимо сохранять для следующих поколений. Заслуги Олега Павловича, его творческий путь и вклад в Саратов не заслуживают такого отношения.

Установка новых табличек запланирована на начало следующей недели».

Такое высказывание мэра Саратова 25 декабря приводит пресс-служба администрации областного центра.

На поступок вандалов уже обратил внимание в своём Телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.