У памятника Олегу Табакову в Саратове вандалы в очередной раз сорвали фотографии артиста.
Напомним, на специальной памятной стене у памятника артисту в центре города размещены фото Табакова из самых известных его киноролей.
Однако после скандала, связанного с разоблачением артистки Елены Прокловой в возможном харрасменте со стороны Табакова, эти фотографии стали срываться неизвестными.
Михаил Исаев, мэр города, сделал заявление :
«Памятная композиция, посвященная народному артисту СССР, нашему земляку Олегу Табакову, о которой вышел пост в паблике сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина, в зоне ответственности муниципалитета. Акты вандализма в отношении данного объекта совершались неоднократно, каждый раз районная администрация проводит восстановительные работы.
Администрации Волжского района поручено усилить контроль за содержанием памятной композиции, установить видеонаблюдение и совместно с полицией осуществлять поиск тех, кто совершает противоправные действия.
Память и историю нельзя разрушать, ее необходимо сохранять для следующих поколений. Заслуги Олега Павловича, его творческий путь и вклад в Саратов не заслуживают такого отношения.
Установка новых табличек запланирована на начало следующей недели».
Такое высказывание мэра Саратова 25 декабря приводит пресс-служба администрации областного центра.
На поступок вандалов уже обратил внимание в своём Телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.