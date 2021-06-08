Сегодня, 8 июня, в Саратове разбушевался дождь — водители ездят буквально вплавь, на Томской улице и вовсе утонула машина.
Мэр Михаил Исаев собрал экстренное совещание в связи с этим.
Он поручил своему первому заместителю Дмитрию Алексееву мониторить места подтопления, ликвидировать последствия стихии.
А также взять на особый контроль состояние кровель домов и социальных обьектов.
Горожан призывают сообщать о проблемных адресах по телефонам Единой дежурно-диспетчерской службы:
— Центральный пункт – 659-659
— Волжский район – 659-695
— Заводской район – 659-871
— Кировский район – 659-872
— Ленинский район – 659-873
— Октябрьский район –659-874
— Фрунзенский район –659-876