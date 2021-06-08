Сегодня, 8 июня, в Саратове разбушевался дождь — водители ездят буквально вплавь, на Томской улице и вовсе утонула машина.

Мэр Михаил Исаев собрал экстренное совещание в связи с этим.

Он поручил своему первому заместителю Дмитрию Алексееву мониторить места подтопления, ликвидировать последствия стихии.

А также взять на особый контроль состояние кровель домов и социальных обьектов.

Горожан призывают сообщать о проблемных адресах по телефонам Единой дежурно-диспетчерской службы:

— Центральный пункт – 659-659

— Волжский район – 659-695

— Заводской район – 659-871

— Кировский район – 659-872

— Ленинский район – 659-873

— Октябрьский район –659-874

— Фрунзенский район –659-876