В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Саратове будет восстановлено 29 участков улиц.

Об этом сообщает в своем Телеграм-канале мэр областного центра Михаил Исаев.

Вместе с ремонтом дорог в Саратове идет замена асфальтового покрытия на дорогах, которые были переданы на региональный уровень.

Михаил Исаев вместе с председателем правительства области Романом Бусаргиным проинспектировали ход ночных работ.

Глава Саратова уточнил, что на Ново-Астраханском шоссе и улице Чернышевского рабочие уже приступили к укладке выравнивающего слоя асфальта. На улице Чехова и улице Тархова фрезеруют старое покрытие. Днем 19 апреля на улицах Уфимцева, Хвалынской и 5-ом Динамовском проезде шла установка нового бортового камня, на улице Горького осуществлялись подготовительные работы.

— Контроль за подрядными организациями ведется строгий. Ремонт необходимо завершить максимально оперативно, чтобы жители не испытывали неудобств, — заверил горожан Исаев.