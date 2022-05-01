Мэр Саратова Михаил Исаев обсудил ситуацию вокруг здания на улице Григорьева, 45.

Он отметил, что в ней, кажется, имеются сторонние интересанты.

—Посудите сами. Много лет СРОО трезвости и здоровья пользуется памятником безвозмездно, регулярно получает гранты различных уровней, но в тоже время не вкладывает средства в содержание объекта культурного наследия, в котором размещается.

В Саратове в последние годы большое внимание уделяется зданиям-памятникам. Понимая, что СРОО трезвости и здоровья не будет заниматься ремонтом ОКН, об этом, кстати, Наталия Королькова лично заявила на встрече с представителями мэрии, муниципалитет вынужден потребовать от организации съехать, так как иначе невозможно провести работы по реставрации.

В свою очередь, обществу трезвости предложено на выбор несколько помещений по 6 адресам. Однако, Наталия Королькова безосновательно уверяет, что не сможет в них осуществлять деятельность.

Так что важнее для общественницы — продолжить социально ориентированную работу для своих подопечных или сохранить за собой особнячок в центре города в угоду своему негласному покровителю — Сергею Курихину. Исходя из того, что мы наблюдаем, ответ очевиден, — написал мэр.