Мэр города Михали Исаев поздравил медсестер с международным праздником и поблагодарил за труд:

— Сегодня международный день медицинской сестры. Благодаря этим чутким и хрупким представительницам сферы здравоохранения решаются даже самые сложные проблемы со здоровьем, а больным оказывается должный уход.

Искренне благодарю вас за ваш почетный и значимый труд!

Но всегда надо помнить и о тех, кто выполнял данную работу в тяжелые времена нашей страны — речь о военных медсестрах. Памятник им появился в Саратове в прошлом году на пересечении улиц Чернышевского и Радищева.

Напомню, что вопрос создания мемориального объекта спикер Госдумы Вячеслав Володин взял на себя в рамках благотворительного проекта. Автор скульптуры — Владимир Пальмин.