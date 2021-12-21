Сегодня, 21 декабря, мэр Саратова Михаил Исаев встретился с инициативной группой жителей поселка Красный Октябрь. Об этом он написал в своем аккаунте в Инстаграм.

-Данная территория, как и ряд других, войдет в состав городского

округа 1 января 2022 года.

Обсудили планы по развитию рабочего поселка, зафиксировал предложения.

Жизнь в Красном Октябре, исходя из услышанного, сильно изменилась за последнее время: завершаются работы по улучшению качества водоснабжения, с начала года начнет работу новый детский сад.

Кстати, перед встречей без предупреждения заехал на стройплощадку. Подрядчик не

ожидал такого визита, был подвергнут критике и обещал ускорить работы.

Наша задача на ближайшее время — не только сохранить привычный уклад

населенного пункта, но и вместе создавать комфортные условия жизни новых

саратовцев, — написал Исаев.