Глава Саратова Михаил Исаев рассказал в сториз в социальной сети Instagram о попытке взлома своего аккаунта.

Сам Исаев связывает это с последним постом, который он выпустил вчера вечером и в котором рассказывает об опубликованном вчера в интернете фильме о Вячеславе Володине.

— Весь вечер под последним постом происходит атака с фейковых аккаунтов и страниц, не имеющих отношения к Саратову. Комментарии, содержащие оскорбления и нецензурную лексику, были удаленны. Буквально несколько минут назад предпринята попытка взлома моего аккаунта. Считаю, что это дело рук одних и тех же провокаторов, — написал Михаил Исаев сегодня утром.

Напомним, позавчера журналист ГТРК «Саратов» Лилия Матвеева предупредила о готовящихся провокациях в отношении председателя госдумы Вячеслава Володина.

Вчера фильм, подготовленный запрещенной в России экстремистской организацией ФБК, и компрометирующий Вячеслава Володина, был опубликован в интернете.