Глава Саратова Михаил Исаев рассказал, что в отдаленных поселках Саратовской области появятся представительства районных администрации. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Глава города отметил, что уже найдены помещения в Увеке, поселках Лесопильный, Жасминынй, Поливановка. Подразделения появятся в Князевке и Дачном.

Это позволит чиновникам быстрее реагировать на происходящее, следить за реализацией программ и проектов, контролировать вопросы благоустройства, вывоза мусора, оперативности устранения коммунальных аварий.

За некоторыми микрорайонами планируют закрепить коммунальную технику и дворников.

Ранее глава города сообщал о сокращении своих заместителей. Напомним, по информации председателя правительства Михаила Мишустина такая мера принимается как в отношении членов госаппарата, так и территориальных ведомств.

Создана специальная комиссия, которая будет решать, кого оставить из саратовских чиновников, а кого нет.