Глава областного центра анонсировал возведение современного депо для электротранспорта в Саратове.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Михаил Исаев о модернизации троллейбусных депо заявил следующее:

«Принято решение о выделении земельного участка под строительство нового троллейбусного депо в Заводском районе, что в перспективе позволит разгрузить территорию Кировского депо, которое также ждут перемены».

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин указал властям Саратова на необходимость обновления депо, которые пополнились современными троллейбусами для пассажирских перевозок.