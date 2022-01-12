Глава областного центра анонсировал возведение современного депо для электротранспорта в Саратове. 

Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Михаил Исаев о модернизации троллейбусных депо заявил следующее:

«Принято решение о выделении земельного участка под строительство нового троллейбусного депо в Заводском районе, что в перспективе позволит разгрузить территорию Кировского депо, которое также ждут перемены». 

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин указал властям Саратова на необходимость обновления депо, которые пополнились современными троллейбусами для пассажирских перевозок. 

 

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА