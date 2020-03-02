Фото: соцсети

На улице Тельмана, 25 в Энгельсе Mercedes сбил ребенка, сообщает пресс-служба ГИБДД.

13-летний мальчик переходил дорогу в неположенном месте и угодил под колеса иномарки.

В результате происшествия подростка оставили в больницу.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here