Администрация Саратова и НИИ Юго-Востока подписали соглашение о совместной деятельности в вопросах озеленения и благоустройства территорий, сообщает пресс-служба мэрии.

Ученые и чиновники договорились выработать общую политику в сфере сохранения, создания и развития зеленых насаждений на территории Саратова. Соглашение также предусматривает участие научного и экспертного сообщества в выработке концепций по созданию, сохранению и развитию зеленых зон в областной центре.

Чиновники, в свою очередь, получат возможность советоваться с сотрудниками института при разработке законопроектов.