Иск о признании недействительным разрешения о размещении рекламных конструкций на проспекте Кирова будет рассмотрен вновь. Об этом сообщили в мэрии.

В прошлом году на центральной пешеходной улице Саратова проводились масштабные работы по реконструкции. Но после их завершения рекламные щиты были исключены их схемы размещения.

Тогда администрация подала в иск в суд о признании недействительным разрешение на расположение конструкций на пешеходной зоне. Но суд отказал в удовлетворении.

Представители мэрии не согласны с этим решением и подали апелляцию на пересмотр дела.

Ранее спикер госдумы Вячеслав Володин раскритиковал рекламу на проспекте Кирова, указав на то, что это «лишнее».

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