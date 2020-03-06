Иск о признании недействительным разрешения о размещении рекламных конструкций на проспекте Кирова будет рассмотрен вновь. Об этом сообщили в мэрии.

В прошлом году на центральной пешеходной улице Саратова проводились масштабные работы по реконструкции. Но после их завершения рекламные щиты были исключены их схемы размещения.

Тогда администрация подала в иск в суд о признании недействительным разрешение на расположение конструкций на пешеходной зоне. Но суд отказал в удовлетворении.

Представители мэрии не согласны с этим решением и подали апелляцию на пересмотр дела.

Ранее спикер госдумы Вячеслав Володин раскритиковал рекламу на проспекте Кирова, указав на то, что это «лишнее».