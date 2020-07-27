В администрации Саратова прокомментировали необходимость покупки дорогостоящего МФУ за 1,5 миллиона рублей.

Сообщается, что сейчас в мэрии есть два таких устройства марки Konica Minolta.

— Одно из них , модели bizhub 600, использовалось в течение 12 лет с 2008 года, а срок службы таких аппаратов по рекомендации производителя не должен превышать пяти лет. С него сделали около 2,1 миллиона копий, а ресурса у модели есть только на два. Сервисная поддержка оборудования прекращена с 31 марта 2016 года. Второе устройство Konica Minolta bizhub 601, эксплуатируется с 2010 года в течение 10 лет при таком же сроке службы. Пробег составит 2,4 миллиона копий при расчетной производительности не более двух. Сервисная поддержка модели прекращена концерном с 30 июня текущего года, — уточнили в администрации.

Техспециалисты ООО «Хортица» выяснили, что аппараты не могут работать без замены всех нужных деталей, что нецелесообразно. Поэтому и объявили аукцион.