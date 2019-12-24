ООО «Санаторий-профилакторий «Сокол» выиграл суд у администрации Саратова в лице администрации Ленинского района о возмещении убытков за размещение и организацию питания горожан, которые остались без жилья после взрыва бытового газа.

Напомним, 11 января 2017 года в результате взрыва газа в многоквартирном доме по адресу Московское шоссе, 11 оставшихся без жилья людей и их соседей на время восстановления здания поселили в санаторий «Сокол». Об этом администрация города попросила руководство санатория на следующий день после ЧП. Санаторий принял людей, тем более чиновники официально подготовили постановление, где прописали гарантии оплаты проживания и питания переселенцев.

В результате после того, как через месяц пострадавшие вернулись в свой отремонтированный дом, руководство санатория принялось выяснять, когда с ними рассчитаются. Затраты на проживание составили 109,6 тыс. рублей, на питание — 76,5 тыс. рублей. В результате весной санаторий «Сокол» обратился в суд, требуя еще проценты с администрации города за пользование чужими деньгами.

Чиновники мэрии попросили иск отклонить, объяснив что требования гостиницы незаконные, потому что с ними не был заключен муниципальный контракт.

Несмотря на это, суд посчитал, что гостиница оказала услуги для муниципальных нужд добросовестно и в рамках ликвидации последствий взрыва бытового газа. Отсутствие контракта обусловлено чрезвычайной ситуацией.

В результате, как сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Саратова, с администрации города взысканы убытки гостиницы в размере 186,1 тыс. рублей и свыше 36 тыс. судебных расходов. Проценты за пользование чужими средствами почти за год, пока администрация не платила денег, суд взыскивать не стал.