Администрация Саратова продолжает упорствовать в своем желании снести трамвайные рельсы в Мирном переулке и начала кампанию по сбору подписей за это. Пресс-служба мэрии рассылает по редакциям пресс-релиз.

— В администрацию города Саратова поступили свыше 1,5 тысячи подписей, которые местные жители собрали против сохранения трамвайных путей в Мирном переулке. Горожане высказались за снятие линии рельсового электротранспорта в данном районе и за создание разворотных колец, предназначенных в том числе для скоростного трамвая, в районе Детского парка. Подписи были собраны не только от жителей Мирного переулка и улицы Советской, но и от граждан, проживающих на улицах Белоглинской, Большой Горной, Деловой, Мичурина, Пономарева, Радищева, Тараса Шевченко, Огородной и других, — говорится в сообщении.

В этом же пресс-релизе общественников, ратующих за оставление трамвая в Мирном переулке — врача Дениса Жабкина, политолога Владимира Лешукова и студента из Москвы Александра Шевченко, обвиняют в отсутствии профильного образования и отказе выслушать мнение людей.

Напомним, сам глава Саратова Михаил Исаев по образованию экономист и юрист, руководитель «Саратовгорэлектротранс» Владимир Прохоров тоже не имеет профильного образования.