В Саратове ведется строительство 4 домов на 614 квартир для тех, кто участвует в действующей программе по переселению из аварийного жилья.

Это здания на улице Огородная, 1-м Кавказском тупике, улицах Ладожская и Заречная.

Кроме того, для граждан из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, закупается жилье в строящихся домах в разных районах города.

Об этом 5 ноября сообщила пресс-служба мэрии Саратова.

Всего действующей программой предусмотрено расселение 296 многоквартирных домов, в которых проживает более 8 тысяч человек.

На сегодняшний день расселено почти 2 тысячи человек из 849 жилых помещений.

Кроме того, до конца 2021 года планируется предоставить еще 2734 квартир для более 6 тысяч человек, — уточняет администрация областного центра.

Дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года, попали в следующую программу, начало реализации которой запланировано на следующий год.